Natàlia Mas proposa un Perte de 8.100 milions per a la indústria gestionat per les autonomies

Els fons provindrien de les partides no assignades en les convocatòries estatals

BARCELONA, 18 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha presentat una proposta de projecte estratègic per a la recuperació i transformació econòmica (Perte) dotat amb 8.100 milions d'euros per a les empreses industrials i gestionat per les comunitats autònomes.

Ho ha dit aquest dilluns en una roda de premsa juntament amb el secretari d'Assumptes Econòmics i Fons Europeus, Miquel Puig, i el director general de Fons Europeus i Ajuts d'Estat, Aleix Cubell.

Mas ha explicat que els fons provindrien de les convocatòries industrials de l'Estat que han quedat desertes i els procedents de l'addenda al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència.

El càlcul de la Generalitat és que, tenint en compte el pes de la indústria catalana en el total estatal --el 22,5%--, Catalunya hauria de rebre 1.820 milions.

Els fons es destinarien a convocatòries d'ajuts a fons perdut per "enfortir la indústria" i es dividirien en tres grans línies: innovació, inversió i nova producció.

La consellera ha criticat la "poca eficàcia" de l'Estat a l'hora d'assignar els fons, ja que, en les seves paraules, estan mal dissenyades i es fan de manera homogènia i no adaptada a cada territori.

Això, segons Mas, ha provocat que el 72% de les convocatòries d'indústria de l'Estat hagin quedat desertes, un percentatge que és del 31% en el total de les convocatòries.

"FRUSTRACIÓ" EMPRESARIAL

Mas ha assegurat que hi ha "frustració" entre les empreses per les dificultats a l'hora de poder demanar i rebre els fons Next Generation.

Ha assenyalat que el teixit industrial demana "eficàcia" en la gestió dels fons per finançar inversions i que els fons europeus, textualment, poden generar molt més impacte del que tenen ara mateix.

"El Govern vol aportar solucions, volem que els recursos arribin a les empreses, volem que el sector industrial sigui la punta de llança" de l'economia catalana, ha afegit.

Mas ha apuntat que "ja ha passat prou temps per dir que la distribució dels recursos no està funcionant com hauria" i ha alertat que existeix el risc que no hi hagi temps per aprofitar l'oportunitat que, segons ella, ofereixen els Next Generation.