Natàlia Mas lliura a Alícia Romero la carpeta d'Economia i el projecte de finançament singular

BARCELONA, 12 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera sortint d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha lliurat aquest dilluns a la successora, Alícia Romero, la carpeta de la Conselleria i també un dossier amb el projecte de finançament singular defensat per ERC en el seu Govern.

S'han saludat a la sala Torres Garcia del Palau de la Generalitat, on Mas li ha donat a més un tercer dossier, sobre la situació de les finances i els Pressupostos de la Generalitat del Govern sortint.

Romero, fins ara portaveu del grup parlamentari del PSC-Units, va ser la candidata número 2 per Barcelona en les eleccions catalanes, per darrere de Salvador Illa, i ha estat una de les negociadores del seu partit amb ERC i els Comuns per a la investidura.