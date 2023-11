Natàlia Mas a Junts: uns comptes són la millor manera de "minimitzar" l'impacte del dèficit fiscal

Els demana que negociïn els pressupostos i aprovar-los amb "el màxim consens possible"



BARCELONA, 22 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha instat Junts a negociar aquest any el projecte de pressupostos del 2024 i ha destacat que la seva aprovació és la millor manera de "minimitzar" l'impacte del dèficit fiscal.

"Si volem minimitzar l'impacte del dèficit fiscal, l'aprovació dels pressupostos és la millor manera d'abocar recursos que genera l'economia catalana cap a la ciutadania", ha destacat en resposta a una interpel·lació del diputat de Junts Joan Canadell en el ple.

Segons Mas, aquests recursos són de la ciutadania, per la qual cosa ha cridat a posar-se d'acord en com vol incidir cada grup a desplegar-los en benefici de la societat.

Després d'assegurar que volen aprovar els comptes amb "el màxim consens possible", ha explicat que han obert contactes i ha desitjat que, aquesta vegada, Junts no se'n desmarqui i estigui disposat a negociar-los.

19.000 MILIONS

La consellera també ha xifrat en 19.000 milions d'euros l'impacte per a les finances de la Generalitat de les mesures pactades entre ERC i el PSOE, i ha retret que a Junts li sembli "poc".

"Li semblarà poc, crec que tot li sembla poc. Què fa vostè per ajudar i millorar a part de repartir culpes arreu i a ERC?", ha preguntat a Canadell.

Després d'erigir el dèficit fiscal com un element que limita els catalans en tots els àmbits, ha preguntat al diputat de Junts quin és l'impacte econòmic de les mesures acordades entre la seva formació i el PSOE, i ha demanat aprofitar la força que els han donat les urnes per buscar solucions.

"Menys retrets i menyspreus i més cooperació pel bé de l'economia catalana", ha recalcat Mas, que ha posat en valor l'escenari de negociació que s'obre durant els pròxims mesos fruit dels pactes d'investidura.

COMISSIÓ DEL "DEUTE HISTÒRIC"

A més de compartir les conclusions de la comissió d'estudi del dèficit fiscal i el deute històric de l'Estat amb Catalunya, ha assegurat que han treballat per aconseguir "correccions notables d'aquests greuges" en les negociacions per la investidura.

Així, considera que mesures com la cancel·lació de part del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), les relatives a inversions o en matèria de finançament van "en la línia" del que s'ha debatut en la comissió.

No obstant això, Canadell ha criticat els acords entre ERC i el PSOE, i ha preguntat a la consellera per què no van negociar la condonació del 100% del deute del FLA i van retirar una moció que plantejava negociar amb el Govern central "una proposta de finançament singular per a Catalunya, basada en una relació bilateral i que garantís la gestió de tots els tributs i posar fi a la injusta situació de dèficit fiscal".

"Van acordar amb el PSOE mesures de cafè per a tothom. Aquí és on hi ha el problema. Junts no acceptarà un acord que sigui el cafè per a tothom, estem per un acord bilateral i singular per a Catalunya", ha afegit Canadell, que ha demanat a ERC no rebaixar les expectatives.