Natàlia Mas insta a "definir un model singular" per a Catalunya que reverteixi el dèficit fiscal

BARCELONA, 25 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha instat aquest dimecres a "definir un model singular" per a Catalunya que reverteixi el dèficit fiscal de l'Estat amb Catalunya, que ha xifrat en 22.000 milions d'euros.

En resposta a una interpel·lació de la diputada d'ERC Raquel Sans en el ple del Parlament, Mas ha sostingut que "només és possible revertir aquesta situació a través d'una correcció bilateral d'aquests greuges entre l'Estat" i la Generalitat per "corregir deutes històrics".

Per la consellera, "la xifra és inadmissible" i ha lamentat que Catalunya aporta a l'Estat un 19% d'ingressos però, en canvi, només en rep poc més del 13%, en les seves paraules.

En aquest sentit, ha assegurat que el model de finançament autonòmic "no només no ha contribuït a revertir el dèficit fiscal, sinó que l'ha consolidat, accentuat", i ha criticat que fa 10 anys que està caducat.

Finalment, ha confiat que hi ha 5 grups parlamentaris com a mínim que coincideixen en l'objectiu de corregir un dèficit fiscal que "no té comparativa internacional i que perjudica greument la ciutadania i la competitivitat" de l'economia catalana.