Natàlia Mas: el finançament singular català ha d'"incloure" que el Govern recapti els impostos

Recorda que el pacte d'investidura preveu abordar la proposta abans de l'abril



La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha assegurat que el finançament singular de Catalunya que han de negociar amb el Govern central "ha d'incloure la recaptació d'impostos per part de la Generalitat".

Aquesta recaptació es faria "sense perjudici que hi hagi aportacions a la solidaritat interterritorial", ha afegit Mas en un article d'opinió publicat aquest dijous a 'Expansión' i recollit per Europa Press.

La consellera ha recordat que el pacte d'investidura entre el PSOE i ERC contempla que durant el primer trimestre de l'any es fagi una comissió bilateral per abordar la proposta de finançament singular.

"Un finançament singular que ja els avanço que es basarà en els principis de responsabilitat fiscal, suficiència financera i transparència", ha dit.

Mas ha explicat que la proposta ha de servir per "corregir les greus deficiències de l'actual model", que ha apuntat que a Catalunya es tradueixen en, textualment, una insuficiència financera crònica, fet que, ha assegurat, s'ha d'acabar.

FEDEA

La titular d'Economia i Hisenda ha negat que Catalunya percebi recursos per sobre de la mitjana de les comunitats autònomes, tal com va assegurar la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada (FEDEA) en un informe.

Ha explicat que el 2021 --últim any liquidat--, Catalunya va rebre 2.848 euros per habitant, per sota de la mitjana de 2.910 euros, fet que la va situar en la desena posició, ja que "no ha variat des de fa anys".

Ha defensat que Catalunya "només se situa per sobre de la mitjana, i no sempre", quan el repartiment es fa sobre la població ajustada, mètode que ha criticat per no incloure paràmetres com el cost de vida.