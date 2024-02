Natàlia Mas espera que "d'aquí a pocs dies" es puguin debatre els pressupostos al Parlament

BARCELONA, 7 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Genearlitat, Natàlia Mas, ha confiat aquest dimecres que "d'aquí a pocs dies" es pugui debatre el projecte de pressupostos d'aquest any al Parlament.

"Tenim la confiança que, d'aquí a pocs dies, podrem estar en aquesta cambra debatent sobre el contingut concret dels comptes, que les diferents comissions podran analitzar els pressupostos dels respectius departaments i que tots els grups podran fer les seves aportacions en forma d'esmenes", ha destacat en el ple del Parlament en resposta a una interpel·lació de Cs.

Tot i que hauria preferit aprovar els comptes molt abans perquè tenen tota la feina "acabada des de fa mesos", la consellera ha volgut agrair les negociacions que tenen obertes i avançades --segons ella-- amb diferents formacions polítiques.

També ha demanat a aquests partits que no dilatin l'aprovació dels comptes perquè, malgrat que entén que vulguin marcar el seu "relat" o fer valer la seva força parlamentària, creu que és important pensar en la imatge que traslladen a la ciutadania allargant la negociació.

"Disposar de pressupostos no és un capritx del Govern, és una necessitat de la gent", ha manifestat Mas, que ha insistit que treballen per aconseguir un acord tan ampli com sigui possible.