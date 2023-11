Natàlia Mas diu que el pacte PSOE-ERC inicia "un model de finançament singular" per a Catalunya

Assenyala que la condonació del deute tindrà "un impacte positiu i immediat" per a Catalunya

BARCELONA, 12 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha dit que amb el pacte entre ERC i PSOE per a la investidura han posat "la primera pedra per a un model de finançament singular, per una via de negociació bilateral en l'àmbit del finançament que fins ara no havia existit" a Catalunya.

En una entrevista en el diari 'La Vanguardia', recollida per Europa Press aquest diumenge, ha afirmat que la seva proposta de model és que Catalunya pugui recaptar la totalitat dels impostos i contribuir amb una determinada quota de solidaritat a l'Estat, però que aquesta ha de ser "ben entesa".

Ha apuntat que en el sistema alemany i d'estats com Massachusetts i Califòrnia (EUA) els rangs de solidaritat estan entre el 2% i el 4% del PIB, mentre que a Catalunya "se situa gairebé en el 10% del PIB de dèficit fiscal, que es podria entendre com a quota de solidaritat".

Respecte a la condonació del deute pactat entre PSOE i ERC, ha assenyalat que els estalvis serviran per impulsar nous projectes i "per tant, tindrà un impacte positiu i immediat per a Catalunya".

INVERSIONS

Preguntada pel dèficit de les inversions de l'Estat, ha respost que s'ha acordat un mecanisme pel qual l'Estat "pressupostarà en inversions el pes en PIB de Catalunya i bona part de l'execució d'aquestes inversions la farà la Generalitat".

"Assegurarem que el 19% del total de l'Estat es pressuposti per a Catalunya i veurem quin percentatge pot ser denominat crític, que executarà l'Estat", ha afegit.

PRESSUPOSTOS PER AL 2024

Sobre els Pressupostos de la Generalitat per al 2024, Mas ha dit que alguns partits els van demanar esperar a després de la investidura per començar a negociar-los, però que el Govern té feta "tota la feina interna" i ha iniciat converses.

Ha considerat que el creixement de despesa d'inversió per al 2024 és "més acotat que l'any anterior, però continua sent expansiu", i ha afirmat que defensen davant Europa i l'Estat que es pugui preservar la part d'inversió verda i la inversió en infància.

En ser preguntada per si abaixaran els impostos a les rendes baixes, ha respost que no entraran en una cursa per a això perquè "porta a un debilitament dels serveis públics i porta a perjudicar les classes treballadores", però que a partir de l'acord amb el PSOE i del context de l'economia catalana podran proposar algunes mesures fiscals.

ACORD SOBRE L'AEROPORT

Sobre l'aposta de Foment del Treball i del pacte entre Junts i PSOE de facilitar la tornada de seus socials, ha assegurat que Catalunya està "en màxims històrics" i no hi ha motiu pel qual una determinada empresa pugui tenir reserves per invertir a Catalunya, ha dit textualment.

La consellera ha detallat que es presentarà una proposta per al futur de l'aeroport de Barcelona-el Prat "abans de finals d'any" i que treballen amb l'objectiu que es converteixi en un aeroport intercontinental.