Natàlia Mas diu que "no és legítim" bloquejar l'augment de recursos que suposen els pressupostos

Assegura que hi ha molts àmbits en els quals es poden entendre amb els comuns



BARCELONA, 28 febr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha assegurat que "no és legítim" bloquejar l'augment de recursos que suposaria l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat del 2024.

Ho ha dit aquest dimecres en una roda de premsa després de presentar el projecte de pressupostos, que el Govern ha pactat amb el PSC, però que encara ha de sumar altres vots al Parlament per poder-los aprovar.

"Els pressupostos han de ser una eina que permeti la negociació política. És absolutament legítim. El que no és legítim és bloquejar l'arribada d'uns recursos", ha dit.

Preguntada sobre si els comuns es poden permetre no aprovar els comptes, Mas ho ha posat en dubte: "Crec que no i espero que no".

"Hem de poder trobar un acord", ha dit, i ha assegurat que hi ha molts àmbits en els quals poden arribar a un acord amb el partit liderat per Jéssica Albiach.

NEGOCIACIÓ

Mas ha afirmat que el Govern té uns dies o setmanes per arribar a un "acord el més ampli possible" i ha subratllat que en els pròxims anys, el marge pressupostari serà inferior.

Per això, ha apuntat que totes les formacions han d'"assumir una responsabilitat important", ja que els comptes, segons ella, donen sentit a la feina que es fa al Parlament.

CONDONACIÓ DEL FLA

Sobre quan es pot tancar l'acord per condonar parcialment el Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA), Mas ha recordat que durant aquest primer trimestre s'ha de fer una comissió bilateral amb el Govern central i que en la reunió han d'acordar el calendari i els detalls tècnics.

La consellera ha posat en dubte que es pugui fer aquest any, i ha recordat que la condonació tindrà un impacte agregat de 1.300 milions fins al 2030.