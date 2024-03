Natàlia Mas diu que el Govern farà "tot el possible" per minimitzar la manca de pressupostos

Presentarà la proposta de nou finançament aquest dimarts



BARCELONA, 18 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda en funcions de la Generalitat, Natàlia Mas, ha dit que el Govern farà "tot el possible" per minimitzar l'impacte de la no aprovació dels pressupostos del 2024.

Ho ha apuntat aquest dilluns en la clausura de la jornada 'Barcelona 2030 Sostenible i Global', organitzada per 'Expansión' al Caixaforum Macaya, en la qual ha afegit que treballarà per desplegar els projectes que té sobre la taula fins les eleccions del pròxim 12 de maig.

Ha lamentat que el projecte presentat per la seva conselleria permetia "revertir definitivament les retallades" de la crisi iniciada el 2008, a banda d'afrontar els reptes que té Catalunya en matèria d'habitatge, reindustrialització, llengua, cultura o inversió pública.

Mas ha assegurat que l'economia catalana "avança i resisteix" malgrat el context global, que ha definit de complex, i ha repassat algunes xifres econòmiques, com l'atur o les exportacions.

Sobre el comerç exterior, ha celebrat que Catalunya augmentés les seves exportacions el 2023 respecte a la reducció que va registrar el conjunt d'Espanya i de la Unió Europea, i que se superessin per primera vegada els 100.000 milions d'euros.

FINANÇAMENT

Mas ha anunciat que aquest dimarts presentarà la proposta del Govern perquè la Generalitat tingui un finançament "singular i just per a Catalunya".

Ha lamentat que el dèficit fiscal de Catalunya sigui de prop del 10% del producte interior brut (PIB) --segons dades de la Generalitat-- i ha criticat que l'execució pressupostària del Govern central a Catalunya fos del 56% entre 2015 i 2022.

La consellera ha dit que la proposta està construïda a partir de l'autonomia tributària, la suficiència financera i la responsabilitat fiscal.

"Cal un gir de 180 graus en finançament i poder disposar d'una cosa que no és un privilegi, que és justa i raonable", ha afegit.