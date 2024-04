Natàlia Mas diu que el Govern central "no tindrà continuïtat" si no aborda el finançament de Catalunya

BARCELONA, 8 abr. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha assegurat que el Govern central liderat pel president Pedro Sánchez "no tindrà continuïtat" si no aborda el finançament de Catalunya que reclama ERC.

En una entrevista d'aquest dilluns a 'El Puint Avui' recollida per Europa Press, ha defensat que "clama al cel la diferència" entre els recursos que genera l'economia catalana i els que disposa la Generalitat per dur a terme les seves polítiques.

D'aquesta manera, ha afirmat que si al Govern espanyol es tanquen en banda amb el finançament, "no tenen legitimitat per reclamar que es millori el sistema de salut o l'educació", i ha indicat que si bé el Govern va avançant en els punts acordats entre ERC i PSOE en l'àmbit econòmic, ara necessiten aquest canvi estructural.

En preguntar-li per la proposta del PSC de desplegar un consorci Generalitat-Govern central per recaptar els impostos, el qual es preveu a l'Estatut, ha opinat que aquest no suposaria cap solució: "Proposen seguir igual, que l'Estat segueixi recaptant i segueixi fent l'estimació del que necessites".

"Prou d'elements estètics, de termes que semblen rellevants o tècnics i ningú entén, sense cap resultat", ha demanat Mas, que ha mantingut que no es pot parlar de sobirania a Catalunya, fins i tot d'independència, fins a assegurar la seva sobirania econòmica, textualment.