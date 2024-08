Natàlia Mas defensa que el preacord PSC-ERC té "garanties que mai" s'havien donat

BARCELONA, 1 ago. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda en funcions de la Generalitat, Natàlia Mas, ha defensat que el preacord aconseguit entre PSC i ERC per investir a Salvador Illa com a president de la Generalitat "va acompanyat d'unes garanties que mai" s'havien donat, en una entrevista a 'La Vanguardia' aquest dijous recuperada per Europa Press.

Mas ha assenyalat que "mai el PSOE s'havia posicionat a favor que Catalunya recaptés el 100% dels impostos", i ha posat en valor que el preacord ha estat validat i avalat per l'executiva federal socialista.

La consellera ha apuntat que la implementació de l'acord "portaria a donar un salt avanci molt important en sobirania econòmica" i ha assenyalat que ERC té com a garantia que es complirà per la seva capacitat per garantir la governabilitat en el Congrés dels Diputats i en el Parlament.

"Aquesta és una garantia evident per fer i per forçar que les coses avancin amb un calendari accelerat i correcte. I si no és així, no pot haver-hi continuïtat al govern, ni a l'Estat ni a Catalunya", ha afegit.

Mas ha assegurat que si la Generalitat recapta el 100% de l'IRPF, passaria de recaptar el 9% dels impostos a Catalunya al 53%, i de 5.000 milions a uns 30.000 milions.