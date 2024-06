Natàlia Mas defensa l'encaix legal del finançament singular i el veu extensible a altres CCAA

Assegura que el model no tindria "cap impacte negatiu" en altres comunitats



BARCELONA, 21 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia en funcions de la Generalitat, Natàlia Mas, ha defensat aquest divendres l'encaix legal i jurídic de la proposta de finançament singular que proposen per a Catalunya i considera que és extensible a altres comunitats.

Així ho ha explicat en una acte organitzat per 'Acció catalana pel debat catalanista' acompanyada per l'exconseller Andreu Mas-Colell i el també exconseller i regidor de Junts a Barcelona, Ramon Tremosa, i presentat pel conseller de Drets Socials en funcions, Carles Campuzano.

Segons Mas, la proposta de finançament singular encaixa en la Constitució i requeriria la modificació de tres lleis: "És tècnicament factible, internacionalment comparable i jurídicament factible, i no ha de suposar cap impacte negatiu per al conjunt de comunitats i sí un mínim aprimament de l'administració central".

A més, ha defensat que pot fer-se extensiva a altres comunitats "que vulguin assumir la responsabilitat i el risc que suposa fer la recaptació de tots els tributs".

Per a la consellera en funcions, els números que fan són possibles i es tracta d'una qüestió de voluntat política: "Hem de passar de l'espoli una solidaritat ben entesa", ha opinat Mas, després d'assegurar que tenir la clau de la caixa i seguir fent una aportació raonable a la resta de l'Estat no equival al contingent ni al concert basc.

En la seva opinió, hi ha marge perquè el model singular que proposen tiri endavant després de recordar els acords que han assolit amb l'Estat per a la condonació del 15% del deute del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) i per al traspàs de Rodalies: "Hi ha viabilitat econòmica, jurídica i política".

PRINCIPI D'ORDINALITAT

Després de concretar que volen recaptar tots els tributs i establir quotes pels serveis prestats a Catalunya i també de solidaritat, ha plantejat, com a exemple, la possibilitat que l'aportació que es fes respectés el principi d'ordinalitat.

"Només que l'Estat posés sobre la taula 25.000 milions i Catalunya obtingués la sobirania fiscal, amb això podríem quantificar una aportació que respectés l'ordinalitat i en què set comunitats sortirien guanyant, algunes significativament, i unes altres no tindrien cap cost associat", ha explicat.

"FINESTRA D'OPORTUNITAT"

Després de coincidir amb Mas-Colell en què ara s'obre una "finestra d'oportunitat", l'exconseller creu que es poden millorar aspectes de l'actual model de finançament, començant per enfortir l'Agència Tributària Catalana, i ha cridat a començar a avaluar la quota de solidaritat que es pagaria a l'Estat.

"És important tenir una Agència Tributària Catalana perquè hem de tenir tota la informació. No sé si el Govern té tota la informació sobre les bases fiscals basques, imagino que sí. Dubto molt que el Govern renunciï a tenir aquesta informació", ha afegit.

En el debat del finançament, l'exconseller també ha emplaçat a reflexionar sobre qüestions com les encomanes de gestió i l'harmonització fiscal, i a intentar evitar un model basat en les especificacions de la despesa.

Per Tremosa, Catalunya necessita "reduir el dèficit fiscal, augmentar significativament els recursos dels quals disposa la Generalitat i reduir l'aportació que fan a la resta de l'Estat".

"Mentre no tinguem una agència tributària pròpia no podrem resoldre els problemes de finançament", ha afegit l'exconseller, que també ha reclamat la publicació de les balances fiscals, entre d'altres qüestions.

Per tancar l'acte, Campuzano ha defensat la proposta de finançament singular que planteja el Govern i ha demanat a Junts que s'impliqui i ajudi al fet que sigui una realitat.