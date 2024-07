Natàlia Mas defensa que el finançament singular no perjudica altres comunitats

MADRID, 15 jul. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat en funcions, Natàlia Mas, ha defensat que el finançament singular per a Catalunya que la Generalitat demana al Govern d'Espanya "no provoca cap perjudici" a cap altra comunitat autònoma i no va "en contra de ningú", atès que "l'Estat ha incrementat de manera substancial els seus ingressos" en els darrers deu anys i pot "reequilibrar la proporció d'ingressos".

"És un model que no va en contra de ningú, és un model que no genera perjudici a cap altre territori, i que requereix que l'Estat reequilibri la seva proporció d'ingressos", ha assegurat la consellera en unes declaracions als mitjans abans d'assistir al Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF) que se celebra a Madrid.

Mas ha incidit que les autonomies no han vist créixer els seus ingressos en la darrera dècada al mateix nivell que l'Estat, i ho ha xifrat en "un 90%" de l'administració central respecte a "un 40% d'increment de les comunitats autònomes". Així, la proposta de la Generalitat permetria "plantejar l'operativitat" del model de finançament actual, sense anar "en contra de ningú".

Ha posat d'exemple el model de finançament a Alemanya amb els estats federals, on, segons ha explicat, aquests darrers "recapten la totalitat dels impostos que generen al seu territori", de manera que "assegura transparència i rigor" i manté "l'equitat territorial" aportant a l'Estat una quota d'"equitat territorial".

El model actual, segons la consellera catalana, ha resultat sempre "molt negatiu per a Catalunya i altres territoris també" i ha demostrat ser "arbitrari", mentre que la proposta de la Generalitat inspirada en Alemanya "té una valoració objectiva i acadèmica". "Les finances públiques d'un estat, d'un país, no es poden gestionar d'una manera tan arbitrària", ha reclamat.

Amb tot, ha insistit que la seva proposta no té cap "impacte per a la resta de territoris" i en un moment en el qual l'Estat ha augmentat considerablement els seus ingressos però "no les seves competències", és raonable apostar per "una correcció d'aquest desequilibri vertical" que permetria "operativitzar el model sense que ningú no es perdi" i donant més "sobirania" a Catalunya.