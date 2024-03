Natàlia Mas creu que el Hard Rock no s'acabarà fent i nega que sigui "una decisió política"

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda, Natàlia Mas, ha dit que creu que el complex turístic Hard Rock no s'acabarà fent i ha negat que sigui "una decisió política", si bé els Comuns posen com a condició rebutjar-lo per donar el seu suport als pressupostos del 2024.

En una entrevista d'aquest dimecres a La 2 i Ràdio 4 recollida per Europa Press, ha assenyalat que aquests projectes "es dilaten molt en el temps i que després acaben en un procés enverinat", per la qual cosa creu que en un futur s'acabarà abandonant.

Ha defensat que "en la Catalunya de l'any 2024 no encaixa", però el projecte comporta alguns passos que estan reglats per llei i no fer-los tindria conseqüències, textualment.

Així mateix, ha reivindicat que el Hard Rock no té res a veure amb les partides pressupostàries, per la qual cosa ha instat a enfocar el debat en aquesta qüestió, i ha sostingut que en un procés d'aquest calibre no haurien existir "línies vermelles".

També ha assegurat que encara poden "arribar a punts d'entesa" amb els Comuns, com han fet en l'aprovació dels pressupostos d'anys anteriors en els quals han acabat enriquint els comptes mitjançant equips de treball conjunts, textualment.