Natàlia Mas i Centeno (Banc de Portugal) reclamen que es faciliti la inversió verda a la UE

BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, i el governador del Banc de Portugal, Mario Centeno, han reclamat que la normativa europea faciliti la inversió verda a la Unió Europea, informa el Govern aquest dissabte en un comunicat.

Mas ha dit en una trobada amb Centeno a Lisboa que la inversió verda "ja adquireix una dimensió existencial", tant per combatre el canvi climàtic com per reindustrialitzar l'economia.

També ha traslladat a Centeno la seva "inquietud" per l'augment dels costos de vida i l'impacte en les empreses i famílies, i s'ha mostrat esperançada que aquest capítol inflacionista estigui arribant al final.

VIATGE A PORTUGAL

Durant el seu viatge a Portugal, Mas ha visitat Porto i Lisboa amb una agenda centrada en la reindustrialització de l'economia i en la necessitat d'impulsar energies renovables.

S'ha reunit amb la secretària d'Estat d'Energia i Clima de Portugal, Ana Gouveia, amb qui ha acordat estrényer les relacions entre tots dos territoris.

A més, s'ha reunit amb representants del centre d'investigació Inesctec; amb el vicepresident de l'Ajuntament de Porto, Filipe Araújo, i amb representants de la Comissió de Coordinació i Desenvolupament Regional del Nord (CCDRN).

"La descentralització de la gestió dels Next Generation és un imperatiu que reclamem des del principi. I aquest és un objectiu amb el qual treballarem conjuntament amb la CCDRN", ha dit Mas.