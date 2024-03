Natàlia Mas atribueix a Junts i els Comuns que no hi hagi pressupostos per les seves condicions

Desitja que els Comuns estiguin "a temps de rectificar, a temps de permetre la tramitació" dels comptes

BARCELONA, 13 març (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia de la Generalitat, Natàlia Mas, ha responsabilitzat aquest dimecres Junts i els Comuns de que no hi hagi pressupostos per al 2024, en reclamar "línies vermelles i condicions absolutament impossibles d'assumir".

Així s'ha pronunciat aquest dimecres en el ple del Parlament en el qual es debaten les sis esmenes a la totalitat als comptes --de Junts, Vox, CUP, Comuns, Cs i PP--, i després que el Govern no ha aconseguit prou suports per tirar endavant els pressupostos, ja que només compta amb el suport del PSC-Units i ha reunit 66 dels 68 vots necessaris.

"M'adreço especialment al grup de Junts i dels Comuns, perquè avui crec que cal que tothom assumeixi les seves responsabilitats, amb totes les conseqüències. I la responsabilitat de fer descarrilar aquests comptes serà seva", ha retret la consellera després de no haver aconseguit que la negociació amb aquests grups s'hagi traduït en un acord.

"RES SOBRE UN CASINO"

Mas ha sostingut que aquest dimecres no es votarà "res sobre un casino", en al·lusió al projecte del Hard Rock, ja que els Comuns posaven com a condició per aprovar els comptes que el Govern descartés aquesta iniciativa.

La consellera ha subratllat que no hi ha ni un euro dels pressupostos destinat a aquesta iniciativa, i ha retret als de Jéssica Albiach que votessin a favor dels comptes del 2022 "que sí tenien una partida de 120 milions d'euros" per a aquest projecte, cosa que ha qualificat d'incoherència i electoralisme.

Ha qualificat d'incomprensible i inacceptable que no donin suport als comptes pel Hard Rock, ja que assegura que és un projecte que "segurament continuarà tenint un camí pedregós per davant", i ha acusat els Comuns de fer política en minúscules i de centrar-se a debatre sobre un projecte entre dues empreses privades, ha dit textualment.

"A TEMPS DE RECTIFICAR"

"Espero que estiguin a temps de rectificar, a temps de permetre la tramitació d'uns comptes i de fer possible un acord que, com saben, inclou molt bones mesures sectorials treballades durant molts mesos", ha reclamat la consellera, que ha recordat que hi ha hagut gairebé unes 20 reunions amb els Comuns.

Mas ha reclamat a Junts que centrin les seves prioritats i que posin Catalunya al centre de la seva acció política: "Perquè es poden trobar avui negant uns pressupostos a la ciutadania de Catalunya i d'aquí a poques setmanes aprovant uns pressupostos a Madrid", ha afirmat en al·lusió als pressupostos generals de l'Estat (PGE).

Ha retret a Junts que no han tingut voluntat política per acordar els comptes, i ha criticat que hagin exigit rebaixes fiscals que suposarien ingressar 1.200 milions d'euros menys, segons ella: "Caldria retallar de moltes bandes per assumir un impacte així. Sí que demanaria més rigor en els plantejaments i també més coherència".

A la CUP, Mas també els ha dit que coincideix amb ells en què li hauria agradat un acord pressupostari entre independentistes, però els ha preguntat si haurien acceptat la supressió de l'impost de successions que exigia Junts: "Si anem amb posicions maximalistes, qui acaba perdent és la ciutadania".

REACTIVACIÓ DE LES REGLES FISCALS

Mas ha lamentat que el creixement pressupostari del 2024 té "data de caducitat amb la reactivació de les regles fiscals europees", i ha avisat que a partir de l'any 2025 els creixements pressupostaris seran molt més moderats.

"Crec que els sabrà molt greu no haver aprofitat aquesta oportunitat i no haver estat a l'alçada del que el país i la seva gent necessita", ha afirmat la consellera d'Economia, que també ha defensat que les partides d'obra pública d'aquests comptes són les més elevades dels últims 13 anys, segons les seves xifres.