Natàlia Mas assegura que poden presentar els comptes del 2024 al Govern "en qualsevol moment"

BARCELONA, 13 des. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha assegurat aquest dimecres que estan en disposició de presentar al Govern el projecte de pressupostos del 2024 "en qualsevol moment".

"Fa temps que hi treballem, són molts mesos. Estem sent respectuosos amb els temps de les diferents formacions polítiques, amb les quals tenim obert el diàleg", ha explicat en la sessió de control durant el ple del Parlament.

Per Mas, els catalans mereixen que es puguin aprovar els comptes "tan aviat com sigui possible", per la qual cosa ha demanat el suport dels grups.

També ha explicat que el projecte de pressupostos de l'any vinent no incorpora "cap partida" vinculada al projecte Hard Rock.

"El nostre projecte econòmic per a Catalunya se centra en la reindustrialització, en l'economia d'alt valor afegit, industrial i tecnològica, i continuarem reforçant els pressupostos i donant continuïtat al desplegament del Pacte Nacional per la Indústria", ha resolt.