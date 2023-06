Natàlia Mas assegura que "parlar de declivi de l'economia catalana és desconèixer la realitat"

BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha assegurat que "parlar de declivi de l'economia catalana és desconèixer la realitat i passar per alt que, malgrat haver patit dues crisis en 10 anys", el territori ha sortit més reforçat i amb menys desequilibris que altres economies de l'entorn, en les seves paraules.

Així ho ha declarat en un article d'opinió a 'La Vanguardia', recollit aquest dissabte per Europa Press, en el qual ha afegit que s'han de començar a mirar les dades "sense autocomplaença, amb exigència, però amb optimisme".

Ha celebrat textualment que Catalunya creixi per sobre de la zona euro des de fa vuit trimestres seguits, "cosa que va permetre, en el segon trimestre del 2022, recuperar el nivell del PIB prepandèmia, a diferència del que ha passat al conjunt d'Espanya".

Segons ella, el territori pateix infrafinanciació i dèficit en infraestructures des de fa dècades, i ha assegurat que es pot considerar "fins i tot heroic" que tot i així hagi resistit com ho ha fet, en les seves paraules.

Ha afirmat que Catalunya "continua sent un pool d'inversió estrangera", i ha posat d'exemple propostes com la creació d'una planta de prototipatge de xips a Cerdanyola del Vallès (Barcelona) i una altra per assajar productes amb proteïna alternativa a Alcarràs (Lleida).