Natàlia Mas afirma que l'economia catalana creixerà un 2,4% aquest 2023

Pich i Puig de Travy destaquen el paper dels economistes en la gestió pública



BARCELONA, 23 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera d'Economia i Hisenda de la Generalitat, Natàlia Mas, ha confirmat que l'economia catalana tancarà el 2023 amb un creixement del 2,4%, per sobre del 0,6% de la Unió Europea, ha recordat que les exportacions han crescut un 12% durant els sis primers mesos i que actualment a Catalunya hi ha 3,7 milions d'ocupats, amb una taxa d'atur del 8,5%, "la més baixa de la història".

Ho ha dit durant la inauguració aquest dijous de la Jornada dels Economistes 2023 en la qual també han intervingut el president del Consell General d'Economistes, Valentí Pich, i el degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC), Carles Puig de Travy.

Mas ha assegurat que combatre les desigualtats no és només una qüestió de justícia social, sinó que també és un símptoma de creixement sa i d'estabilitat política, i ha subratllat que l'existència de desigualtats és un factor per a "la irrupció de forces populistes" i ho ha exemplificat amb l'Argentina i els Països Baixos.

Ha dit que les polítiques relacionades amb el benestar social han d'estar acompanyades per una economia competitiva i moderna, prioritzant generar una economia "més industrial, més verda i més equilibrada territorialment".

Quant als pactes d'investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, Mas ha recordat que tindran un impacte global de 19.000 milions d'euros per a Catalunya i que han de ser "la primera pedra d'un model de finançament singular".

PICH i PUIG DE TRAVY

Pich ha analitzat que actualment en la societat hi ha "un alt de nivell de populisme on tot sembla possible" i ha valorat que els economistes han de recordar a la societat que no totes les necessitats poden ser drets i que no hi ha drets sense obligacions.

Ha dit que l'obligació dels economistes és avaluar els resultats de l'acció administrativa i governamental en relació amb l'estat del benestar i que han de recordar constantment els límits econòmics.

Ha optat per la gestió pública i privada de sectors com la sanitat o la seguretat i ha apostat per reforçar i protegir la figura del gestor en l'àmbit públic.

Puig de Travy ha dit que la tasca dels economistes actualment és molt important perquè Catalunya està en un moment "decisiu" quant a la negociació del finançament autonòmic i la inversió en infraestructures.

"Com a agents de canvi hem de col·laborar en aquestes tasques i continuar treballant amb determinació per construir una Catalunya millor en la qual la justícia, la igualtat i la solidaritat siguin els pilars fonamentals de la nostra societat", ha afegit.

Ha explicat que l'objectiu del CEC és ser una entitat rellevant per a la societat i ha detallat que durant la jornada d'aquest dimecres preveuen que hi assisteixin un total de 1.400 professionals, la qual cosa converteix la trobada en la jornada d'economistes "més gran" de Catalunya.