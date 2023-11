Natàlia Garriga visita a Mèxic dos centres "pioners" en creativitat digital

La Generalitat treballa en el Catalunya Media City i el nou Centre de Cultura Digital



BARCELONA, 30 nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga, ha visitat dos centres "pioners" a Mèxic en l'àmbit de la creativitat digital: Ciudad Creativa Digital (CDD) de Guadalajara i Centro de Cultura Digital de Ciudad de México, informa el Govern en un comunicat d'aquest dijous.

Ho ha fet durant el seu viatge institucional d'aquesta setmana i que ha coincidit amb la 37a Fira Internacional del Llibre de Guadalajara (FIL) --que va visitar dimarts--, en la qual participen 42 editorials catalanes.

Garriga s'ha reunit amb les directores de tots dos centres: Celia Guadalupe (Ciudad Creativa Digital de Guadalajara) i Marcela Flores (Centro de Cultura Digital de Ciudad de México), per "establir sinergies i conèixer experiències internacionals en aquest àmbit".

La Conselleria treballa en plans com el Catalunya Media City (se situarà a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs) o el nou Centre de Cultura Digital (a l'edifici de la Foneria de Canons, a la Rambla de Barcelona) per "posicionar Catalunya com un pol de referència i hub internacional de la indústria digital al sud d'Europa".

DOS PROJECTES "PRIORITARIS"

Ha dit que tant el Catalunya Media City com La Foneria són dos projectes "prioritaris pel Govern que prenen d'exemple diversos referents internacionals, i alguns són a Mèxic".

"Per això ha resultat tan enriquidor conèixer la implementació d'aquests dos grans centres, les seves dinàmiques i tot el que representen per a la cultura tecnològica i digital del país", ha assegurat.