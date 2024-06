Napptilus i X-One presenten la plataforma de desenvolupament i integració de solucions d'IA Nappai

BARCELONA, 18 juny (EUROPA PRESS) -

Napptilus i X-One s'han aliat per impulsar la plataforma Nappai, dedicada al desenvolupament i integració de solucions d'intel·ligència artificial (IA) en empreses, han explicat en un comunicat conjunt aquest dimarts.

Es tracta d'una "plataforma pionera dissenyada per organitzar i accelerar el desplegament i la integració" de les solucions basades en IA en el mateix entorn corporatiu de les empreses.

La plataforma integra de manera automàtica totes les dades per ser processades i consumides per la IA, alhora que actua com un orquestador entre tota la informació que se subministra, els motors que la processen, com es genera i es fa servir posteriorment.

La nova eina té una "alta capacitat d'integració" amb bases de dades i plataformes de gestió, com SAP, Oracle o Salesforce, entre d'altres.

D'aquesta manera, ofereix un entorn "segur i privat" que s'adapta a les necessitats de cada empresa, i a més de dades, fa servir vídeo i imagenes, i desenvolupa aplicacions mòbils.