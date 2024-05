Napptilus Battery Labs dissenya un prototip de bateria que es carrega en "menys de 5 minuts"

Està pensada per a vehicles elèctrics, emmagatzematge d'energia estacionari i indústria



BARCELONA, 27 abr. (EUROPA PRESS) -

Napptilus Battery Labs (NBL) ha dissenyat a Barcelona un prototip preindustrial de bateria 'SuperCapBattery' o 'SCBatteries', que es pot carregar en menys de 5 minuts i té una vida útil de 30.000 cicles de càrrega, "15 vegades més" que les estàndard.

Es basa en nanomaterials i està concebuda per a sectors com els vehicles elèctrics, emmagatzematge d'energia estacionari pensat sobretot per a les renovables, indústria i robòtica, "on cal una alta densitat de potència i una alta ciclabilitat", informa en un comunicat.

L'empresa constata que, "en un futur i a manera d'exemple", una composició d'SCBatteries podria carregar en 3 minuts un Tesla Model S per a una autonomia de 120 quilòmetres, i afegeix que la càrrega ràpida no compromet la vida útil de la bateria a llarg termini.

També ha destacat que és una bateria segura (utilitza electròlits híbrids no inflamables i són de fàcil reciclatge), de gran rendiment en un ampli rang de temperatures i de voltatge (4V per cel·la) i que permet la fabricació en atmosfera ambient (sense necessitat de 'dry rooms').

Està feta de materials "abundants i no tòxics" (no depenen de liti, cobalt ni níquel) i, un cop acabada la vida útil, el material actiu es pot extreure de la cel·la i reinjectar-se nou material.

DISSENY HÍBRID

És un disseny híbrid basat en nanomaterials (nanopastes de carboni) que combina característiques dels supercondensadors (molta potència i ciclabilitat i càrrega ultrarràpida) i de la bateria convencional (bona densitat d'energia amb nanomaterials electroactius, i més grossor dels elèctrodes, amb la qual cosa acumula més energia).

Napptilus Battery Labs ha destinat al projecte més de 2 milions d'euros i 7 anys amb un equip encapçalat per Pedro Gómez-Romero (doctor i cofundador), Dani Rueda (doctor i CTO), Verónica Fabian (doctoranda industrial) i Eduard Alarcón (assessor tècnic) juntament amb els emprenedors Rafa Terradas (cofundador), Jordi Aibar (CEO i cofundador) i Eugeni Llagostera (coo).