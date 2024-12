Nanobots Therapeutics capta un milió d'euros en el primer tram de la seva ronda d'inversió llavor

Estudia com introduir petits robots al cos del pacient per atacar cèl·lules tumorals

L'empresa emergent catalana Nanobots Therapeutics ha captat prop d'un milió d'euros de capital privat en el primer tram de la seva ronda d'inversió llavor, per potenciar una plataforma tecnològica que permetrà el tractament de diferents tipus de càncers a partir de la introducció de petits robots de manera local en el cos del pacient.

Segons ha informat la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat aquest diumenge en un comunicat, el projecte de Nanobots Therapeutics ha rebut 100.000 euros d'ajuts del Govern, a partir de l'agenda per a la competitivitat de l'empresa (Acció).

L'investigador i cofundador de l'empresa, Samuel Sánchez, ha explicat que "la tecnologia desenvolupada té l'objectiu de millorar significativament l'eficàcia i seguretat dels tractaments mèdics, oferint solucions innovadores i pioneres en l'administració de fàrmacs en cèl·lules canceroses".

Sánchez ha destacat que els primers assajos preclínics en ratolins "mostren una reducció de fins al 90% en el volum tumoral" amb la tècnica que proposa Nanobots Therapeutics.

"ADAPTAR I ESCALAR"

En una primera fase del projecte, Nanobots Therapeutics s'ha centrat en el càncer de bufeta, "un dels tumors més cars de tractar i que causa 45.000 morts cada any a Europa", destaca el cofundador de la companyia.

Per als mesos vinents, l'empresa emergent vol treballar per "adaptar i escalar la plataforma tecnològica per a altres tipus de càncers i malalties", apunta Sánchez, i per perfeccionar, en les seves paraules, un nanomotor que permet introduir als nanorobots a l'interior del pacient i conduir-los a les cèl·lules canceroses.

Fundada el 2023, Nanobots Therapeutics és una empresa emergent sorgida com una empresa derivada de l'Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA).

La companyia està especialitzada en biomedicina, amb l'objectiu de desenvolupar tecnologies i plataformes que ajudin a millorar els resultats dels tractaments contra el càncer, i compta amb set treballadors en plantilla establerts a Barcelona.