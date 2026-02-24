Namirial i Signaturit Group superen conjuntament els 260 milions d'ingressos el 2025

BARCELONA 24 febr. (EUROPA PRESS) -
La unió de Namirial i Signaturit Group va tancar l'exercici 2025 amb una facturació de 260 milions d'euros, fet que reflecteix "l'impacte positiu de la integració de Signaturit, que conclourà a finals del 2026", informen en un comunicat conjunt aquest dimarts.
La companyia resultant de la unió compta amb més de 250.000 clients corporatius, 1.300 treballadors, presència a 25 oficines i solucions desplegades en més de 90 països a través d'una xarxa de 1.000 'partners'.
La integració "facilita la digitalització completa, des de la identificació i autenticació fins a la signatura, verificació, arxivament i protecció de totes les interaccions digitals", complint amb els màxims estàndards de seguretat i regulació exigits a la Unió Europea.
El 'managing director' Iberia & Latam de Namirial i Signaturit Group, Gabriel García, ha explicat que els resultats "confirmen la fortalesa i el potencial de la integració" de les dues companyies.
"Junts oferim la plataforma europea més gran de confiança digital, capaç d'acompanyar les empreses en la seva transformació, garantint màxima seguretat, compliment normatiu i una experiència d'usuari excepcional", ha dit.