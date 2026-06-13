Nadal (PP) insta als que mantenen un "Govern infestat de corrupció" a prendre decisions

Critica que els autònoms tenen una càrrega fiscal "insuportable"
BARCELONA, 13 juny (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari d'Economia i Desenvolupament Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha defensat que en una democràcia normal no pot existir el nivell de corrupció actual sense que es prenguin decisions directes perquè la ciutadania pugui decidir quin és el seu proper Govern: "Correspon a aquells que segueixen mantenint a aquest Govern infestat de corrupció, decidir si segueixen fent-ho".
Ho ha dit aquest dissabte en declaracions als mitjans abans d'una reunió amb autònoms a Barcelona, juntament amb el líder del PP en l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, i el president de la Confederació Espanyola de Professionals Autònoms (CEP), Daniel Vosseler.
"Cada vegada queda més clar que la situació d'aquest Govern és absolutament insostenible", ha afegit Nadal, i ha afirmat que el PP farà tot el possible perquè hi hagi un canvi de Govern a Espanya.
AUTÒNOMS
Nadal ha afirmat que els autònoms són una part essencial del nervi productiu del país i ha considerat que no ho estan passant bé: "Tenen una càrrega fiscal creixent, insuportable, i unes càrregues regulatòries que fan que hagin de destinar quantitats ingents de temps a poder fer front a la burocràcia".
Per això, ha defensat que el pla del PP per als autònoms contempla adaptar les cotitzacions socials a la realitat dels ingressos que tenen els autònoms, més flexibilitat, un major control sobre els seus comptes i sobre la seva activitat, "com la tenien abans que arribés aquest govern".
VISITA DEL PAPA
Preguntat per la visita del Papa, ha expressat que ha estat un gran esdeveniment en totes les parts d'Espanya on ha estat i ha valorat que ha donat un missatge "d'unitat, d'assossec, de recerca del bé comú entre tots".
En aquest sentit, ha dit que aquest missatge s'hauria de llegir com "deixar una etapa de confrontació, de frustració i de corrupció enrere i començar a construir un futur més maco, més brillant".