Nadal (PP) critica que el Govern central "va ridiculitzar" propostes del PP en energia i les hagi assumit

Jesús Hellín - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 23 març (EUROPA PRESS) -
El sotssecretari d'Economia i Desenvolupament Sostenible del Partit Popular, Alberto Nadal, ha afirmat aquest dilluns que el Govern central "va ridiculitzar" algunes de les qüestions plantejades pel PP en matèria energètica després d'esclatar el conflicte a l'Iran i ha criticat que després l'Executiu hagi assumit aquestes propostes.
"No anàvem tan desencaminats, perquè era el que estaven fent altres països europeus. El Govern podia haver pres aquestes mesures fa dues setmanes, però sempre arriba tard a les qüestions urgents", ha dit en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recollida per Europa Press.
Nadal ha destacat entre les qüestions urgents el deteriorament del poder adquisitiu de les classes mitjanes espanyoles, el qual considera anterior a l'elevació dels preus de l'energia: "Si veiem el que han evolucionat els salaris davant de la inflació, veiem com aquesta s'ha anat menjant tot el creixement salarial en els últims 7 anys".
Preguntat per si el PP recolzarà el Reial decret per pal·liar els efectes de la guerra a Orient Mitjà, ha assenyalat que "cal veure exactament" quins elements dels quals el PP ha proposat estan inclosos i quins no, fet que afirma que determinarà en última instància la posició 'popular' davant del decret.
Ha expressat que el PP "troba a faltar" la proposta de rebaixar la imposició directa de l'IRPF a les famílies, ha augurat que l'afectació del conflicte en l'economia nacional dependrà de la durada d'aquest i ha recomanat promoure l'alternativa de l'energia nuclear en cas que la guerra sigui llarga.