Nadal (PP) aposta per equilibrar el mercat de lloguer i que el propietari "deixi de tenir por"

BARCELONA 10 nov. (EUROPA PRESS) -
El vicesecretari d'Economia i Desenvolupament Sostenible del PP, Alberto Nadal, ha afirmat aquest dilluns que Espanya ha de buscar un equilibri en el mercat de lloguer, al seu parer, més adequat perquè el propietari "deixi de tenir por" de llogar un pis, a més de reiterar la voluntat del PP de derogar la llei d'habitatge.
"Governs de biaix anomenat progressista ens han dit que la construcció era l'economia del maó i que liberalitzar era especular. El resultat és que hem asfixiat el sector. El primer és fer habitatges, però també cal mobilitzar el que ja està construït, i això passa per donar seguretat als propietaris i als inquilins, que necessiten contractes a llarg termini", ha dit en una entrevista a 'La Vanguardia' recollida per Europa Press.
Considera que a Espanya hi ha sòl per construir, però que falta que sigui "urbanitzable".
Preguntat per si creu que Catalunya està infrafinançada, ha expressat que és "un mal exemple" de com incrementar molt la tributació no millora els serveis públics.
Sobre la ruptura de Junts amb el PSOE i la governabilitat a Espanya, ha assenyalat que el poder executiu se sosté en la confiança de la cambra baixa: "Si no té aquesta confiança, cal dissoldre les Corts".