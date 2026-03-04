La MWCapital i l'Hospital del Mar presenten un exoesquelet que capta dades en temps real

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 4 (EUROPA PRESS)
La Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona i l'Hospital del Mar de Barcelona han presentat un exoesquelet bilateral que incorpora un dispositiu per a la captació i anàlisi d'indicadors biomètrics que permeten fer un seguiment de l'evolució dels pacients en temps real, informa la fundació en un comunicat aquest dimecres.
La presentació s'ha fet en el Mobile World Congress (MWC) 2026, que se celebra de dilluns a dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
L'exoesquelet ha estat fabricat per l'empresa barcelonina ABLE Human Motion, una spin-off creada el 2018 per estudiants d'enginyeria industrial de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).
A finals del 2025, va ser adquirit pel Departament de Salut de la Generalitat disn un programa de fons europeus per a la innovació en l'abordatge de les malalties minoritàries i l'ELA, que el va facilitar a l'Hospital del Mar per utilitzar-lo en sessions de rehabilitació neurològica.
L'aparell aporta informació de valor als terapeutes que treballen en la rehabilitació dels pacients, com el nombre de passos realitzats, el temps dret i caminant o la simetria del pas dret respecte a l'esquerre.