MWCapital Barcelona presenta set spin-offs deep tech catalanes en l'MWC Doha (Qatar)

BARCELONA 25 nov. (EUROPA PRESS) -
Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona ha presentat set spin-offs deep tech catalanes en la primera edició del Mobile World Congress (MWC) Doha (Qatar), informa en un comunicat aquest dimarts.
Les empreses van néixer amb el programa de transferència tecnològica de MWCapital, The Collider, i han presentat solucions innovadores en salut, energia i digitalització.
El CEO de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula, ha explicat que la voluntat és "mostrar al món un àmbit decisiu per al desenvolupament de tecnologies clau amb base científica: la transferència tecnològica".
Les spin-offs tenen visibilitat en l'exposició 4YFN, participaran en sessions de networking amb inversors internacionals i presentaran els seus projectes en el Pitching Stage del certamen.
L'esdeveniment reunirà més de 60 start-ups, inversors de primer nivell i institucions globals, amb un programa que inclou conferències, trobades estratègiques i visites a hubs d'innovació.