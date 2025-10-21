MWCapital Barcelona convoca els segons premis internacionals de tecnologia sostenible

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona ha convocat la segona edició dels MWCapital Awards: Tecnologies per a un Futur Sostenible, els premis internacionals de tecnologia sostenible, informa en un comunicat aquest dimarts.
Aquests premis estan organitzats en col·laboració amb GSMA Foundry, B Lab Spain, la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial i Red.es.
Aquesta convocatòria "pretén impulsar i donar visibilitat a les millors innovacions en l'àmbit internacional" que utilitzen la tecnologia per abordar els grans reptes socials i mediambientals a través de la transformació digital.
Entre els projectes que es poden presentar hi ha els centrats en intel·ligència artificial (IA), big data, blockchain o sensors intel·ligents.
L'objectiu és valorar "el paper de la tecnologia com a motor de transformació cap a un model més resilient i sostenible".