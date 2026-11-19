BARCELONA 19 nov. (EUROPA PRESS) -
El president de GSMA Ltd., John Hoffman, ha anunciat que l'edició 2027 del Mobile World Congress (MWC) Barcelona incorporarà espais dedicats als sectors de la salut, l'automoció i l'aviació.
En una carta oberta aquest dijous, Hoffman explica que aquests espais reuniran els professionals i innovadors d'aquests sectors amb els operadors, reguladors, inversors i enginyers que "estan construint les xarxes que els impulsen".
Ha assegurat que el saló "farà un important pas endavant per adaptar-se al ritme dels canvis" amb més escala i complexitat.
Hoffman ha explicat que la pròxima edició tornarà a comptar amb la presència d'empreses com Axian, LG Uplus, NTT, Rakuten, China Mobile, China Telecom, China Unicom, AT&T, T-Mobile, Verizon o Telenor, entre d'altres, mentre que també hi participaran HP Inc, ElevenLabs i Sanas.IA.
Entre els ponents, ja estan confirmats el director general d'ElevenLabs, Mati Staniszewski; l'ex-vice-primer ministre del Regne Unit Nick Clegg, i la directora executiva de BYD per a Amèrica, Europa i la regió MENA, Stella Li.