El MWC27 Barcelona tindrà nous espais tecnològics sobre automoció, salut i aviació

BARCELONA, 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El MWC27 Barcelona, que se celebrarà al recinte Gran Via de Fira de Barcelona de l'1 al 4 de març del 2027, tindrà nous espais tecnològics dedicats a descobrir les innovacions en automoció, salut i aviació, informa la GSMA en un comunicat aquest dijous.
Aquests tres espais nous combinaran casos d'ús reals amb innovacions líders i crearan un "entorn únic perquè els líders del sector, els principals actors de l'ecosistema i la comunitat global de la connectivitat es puguin reunir, debatre i fer negocis".
Així mateix, l'MWC27 oferirà demostracions tecnològiques centrades en la intel·ligència artificial més avançada, la robòtica i la connectivitat per satèl·lit mitjançant xarxes no terrestres (NTN), i també marcarà el retorn de New Frontiers al Pavelló 6.
Entre els nous expositors que s'incorporen al recinte de l'MWC hi ha AWS, ElevenLabs i HP Inc, entre d'altres, i tornaran diverses empreses amb estands més grans, com Agibot, KDDI, Nokia i Unitree.
A més, tornaran a formar part de l'MWC27 els espais i esdeveniments 4YFN, Talent Arena (que se celebrarà en paral·lel a Fira de Barcelona Montjuïc), Sports Tomorrow Congress i el Programa Ministerial de la GSMA.
TEMES DE DEBAT
El programa de l'MWC27 analitzarà les tendències urgents i els temes de debat que marquen actualment l'agenda tecnològica mundial, i mostrarà "com la connectivitat i les tecnologies emergents estan transformant les empreses i la societat".
La CEO d'Esdeveniments i Serveis Industrials de GSMA Ltd., Sianne Ryder, ha destacat que la cita és un punt de trobada únic per a la comunitat tecnològica global: "Reuneix les principals veus mundials en connectivitat i transformació digital en una setmana de converses que giren al voltant de les idees, les persones i les aliances que impulsen el futur connectat.".