MWC.- Yang Chaobin (Huawei) subratlla que l'avanç tecnològic ha de "beneficiar a tothom"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)
El ceo d'ICT Business del grup Huawei, Yang Chaobin, ha subratllat que l'avanç tecnològic ha de ser "una força per al bé i beneficiar a tothom", i ha lamentat que encara hi ha milions de persones al món sense accés a la xarxa.
Ho ha dit aquest diumenge en el Fòrum d'Inclusió Digital Tech Cares organitzat per Huawei en un acte previ al Mobile World Congress (MWC), que se celebra del dilluns al dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona.
El director de la ITU, Cosmas Zavazava, ha posat l'accent en la necessitat d'assegurar la "robustesa i la resiliència de la tecnologia en moments crítics", i ha cridat a impulsar la infraestructura i el talent locals en l'ús de la intel·ligència artificial (IA).
Per al professor de la Universitat de Columbia (Estats Units) Jeffrey Sachs (que ha participat telemàticament), l'avanç tecnològic i de la IA permetran oferir accés a l'educació a tothom i "grans avanços" en sectors com l'agricultura I les microfinanzas, entre altres.
El president d'Assumptes Públics i Comunicacions de Huawei, Jeff Wang, ha celebrat que el "ràpid desenvolupament de les noves tecnologies crea oportunitats", i que l'empresa està compromesa al fet que tothom pugui accedir a aquestes oportunitats.
CONNECTIVITAT
També ha intervingut l'enviat especial en Tecnologia del Govern de Kenya, Philip Thigo, que ha assegurat que "cap país pot desenvolupar-se sense connectivitat", encara que ha demanat anar amb compte en el desenvolupament d'aquesta connectivitat, perquè beneficiï a les comunitats.
A través d'un vídeo, la representant de la Vodafone Foundation Lisa Felton ha explicat el programa Instant Network Schools: ho impulsa la fundació i col·labora Huawei, i fins al moment ha beneficiat a més de 382.000 alumnes en sis països africans per guanyar eines digitals.
El ceo de Close Gap, Olivier Vanden Eynde; el ceo de IAC.AI, Olivier Gomez, i l'emprenedora Betelhem Dessie han explicat, en una taula rodona, el projecte DigiTruck d'Huawei per oferir escoles digitals en punts sense connexió a Àfrica.
Vanden Eynde ha dit que Huawei ha estat clau per fer créixer exponencialment el programa; Gomez ha assenyalat "les ganes" de la població local d'adquirir habilitats digitals, i Bethelem ha apuntat la importància d'assegurar que aquesta oportunitat arriba a tothom.
ACCÉS A la XARXA
L'executiva de Sostenibilitat i Valor Compartit de MTN, Marina Madale, ha lamentat que l'accés a la connectivitat no és igual a tot el món, per la qual cosa l'accés a les oportunitats tampoc ho serà si no es canvia aquest fet, i ha afegit que la inclusió digital "és una discussió de competitivitat econòmica".
El vice-president de 'Wireless Network' de Huawei, James Zeng, ha explicat el programa de l'empresa per oferir connexió a la xarxa en àrees rurals i ha constatat tres grans reptes: l'alt cost de les infraestructures, de la transmissió i de l'energia per alimentar aquestes infraestructures.
També hi ha hagut una taula rodona amb Marina Madale (MTN); l'assessora de Gènere i Joventut per a la secretària general d'ITU, Sylvia Poll, i la 'project officer' del comitè regional de Ciència i Cultura per a Europa de la Unesco, Jing Fang, que han parlat sobre els reptes i oportunitats de les noves tecnologies en la inclusió digital.
Poll ha explicat que no només s'ha de connectar als joves, sinó "empoderar-los perquè participin en la discussió en línia"; Fang ha detallat tres projectes conjunts entre la Unesco i Huawei per impulsar l'educació al món, i Madale ha destacat que a Àfrica existeix el debat sobre si la IA ha de tenir en compte les llengües regionals per conservar-les.