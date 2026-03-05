MWC.- La start-up EMILY.AI guanya l'AI for Good Innovation Factory Catalonia

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 5 (EUROPA PRESS)
La start-up EMILY.AI ha guanyat el concurs AI for Good Innovation Factory Catalonia i participarà en la cimera global del guardó, que se celebrarà a l'estiu a Ginebra (Suïssa), informa la Conselleria d'Empresa i Treball de la Generalitat en un comunicat aquest dijous.
L'empresa ha creat una solució innovadora que fa servir un sistema intel·ligent d'atenció respiratòria que combina maquinària mèdica i una intel·ligència artificial explicable (XAI) per predir i prevenir esdeveniments de desaturación.
L'eina ajusta dinàmicament el subministrament d'oxigen en temps real, cosa que garanteix que els pacients es mantinguin dins el rang òptim.