El sector tecnològic i digital català atreu 9.323 milions d'inversió estrangera des de 2021

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
El sector factura 41.495 milions i dona feina a 220.000 persones a Catalunya
BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -
Catalunya ha atret un total de 9.323 milions d'euros en inversió estrangera dins de l'àmbit tecnològic i digital durant el període 2021-2025, un 165% més en comparació amb el quinquenni anterior (2016-2020), la qual cosa la situa entre les 10 regions del món que més fons ha captat en aquestes àrees.
Així es desprèn de l'estudi 'El sector tecnològic i digital a Catalunya' elaborat per Acció, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Govern, que indica que Catalunya es troba en la vuitena posició dins del ránquing global de projectes captats en aquest període, amb un total de 388 iniciatives (+32%).
L'informe destaca la presència de multinacionals com Microsoft, Amazon, Alphabet, NTT Data o HP en la captació d'aquests projectes i que Barcelona és actualment la segona ciutat més atractiva del món per a la inversió estrangera a Investigació i Desenvolupament (R+D), segons Global Cities Investiment Monitor.
Aquest flux de capital ha contribuït al fet que el sector tecnològic i digital compti ja amb 28.122 empreses a Catalunya (dades de 2025), la qual cosa representa un augment interanual del 13%, i que empri a 218.598 persones (dades de 2024), un 10% més que l'any anterior.
MÀXIM HISTÒRIC EN FACTURACIÓ
Per primera vegada, el volum de negoci generat per aquest àmbit ha superat el llindar dels 40.000 milions d'euros, aconseguint els 41.495 milions d'euros en 2024 (últimes dades disponibles), un 4,7% més que en l'exercici anterior.
L'estudi, publicat el dia abans de l'inici de la 20 edició del Mobile World Congress (MWC) a Barcelona, defineix aquest ecosistema com a "jove i dinàmic", atès que el 46% de les companyies es van establir fa menys d'una dècada.
Les companyies especialitzades en les TIC i telecomunicacions representen al grup majoritari (87,6% del total), seguides de les empreses dedicades als sectors intensius en tecnologia digital (23,7%) i els proveïdors de tecnologies clau, com la IA, IoT, ciberseguretat, semiconductors o supercomputación (5,8%).
A més, Catalunya compta amb 2.403 'startups', consolidant-se com "el millor ecosistema per a aquestes empreses emergents en el sud d'Europa", i Barcelona es posiciona com la primera ciutat de la Unió Europea i la tercera del món en captació d'inversió estrangera en intel·ligència artificial, segons IBM.
TALENT INTERNACIONAL
El document revela que a Barcelona hi ha més de 42.000 professionals del sector fora de Catalunya, i que la ciutat de Londres és la primera exportadora de talent digital a la ciutat comtal (amb un 12%), segons dades del 2024.
Entre les especialitats digitals que atreuen talent estranger a la ciutat, destaquen la ciberseguretat, el desenvolupament d'aplicacions i el desenvolupament web.
MWC 2026
De cara al Mobile World Congress 2026, que se celebra del dilluns al dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), la Generalitat facilitarà la participació de 106 empreses i 'startups' catalanes en els seus espais per guanyar visibilitat i obrir-se a nous mercats internacionals.
La zona expositiva del Pavelló Catalonia acollirà en estands individuals de 44 empreses i centres tecnològics de l'ecosistema digital català i, en paral·lel, la Generalitat promourà la participació de 62 'startups' catalanes en el 4YFN, esdeveniment paral·lel al Mobile sobre empreses emergents.
De la mà d'Acció, es presentaran 36 'startups' de diferents àmbits sectorials, amb l'objectiu que coneguin a potencials nous socis i clients, inversors locals i estrangers, i que puguin obrir-se a nous mercats internacionals.