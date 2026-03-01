La secretària d'Estat de Digitalització aposta per "guanyar sobirania europea" en tecnologia

ALBERTO PAREDES - EUROPA PRESS
María González defensa que les noves eines han de tenir "a les persones en el centre, però amb drets"
BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -
La secretària d'Estat de Digitalització i IA, María González, ha apostat per ser capaces de "guanyar sobirania europea" en l'àmbit tecnològic, davant de l'actual escenari geopolític i internacional, per tenir una regió més forta en aquest àmbit.
Ho ha dit en el Mobile Lunch 2026 organitzat per Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, com a prèvia del Mobile World Congress (MWC) que comença el dilluns i se celebra fins al dijous en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.
També han participat l'alcalde, Jaume Collboni; el conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, i el ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula.
González ha defensat aquest reforç de les capacitats tecnològiques europees per posar a les persones en el centre i garantir els drets, un àmbit en el qual defensa que el Govern, i concretament el seu president, Pedro Sánchez, representa un "contrapès al món".
"La tecnologia ha de ser pel bé. Per transformar els nostres sectors, per tenir una millor ciència i resoldre amb més premura els fàrmacs que necessitem. La tecnologia ha de tenir a les persones en el centre, però amb drets", i s'ha referit als comentaris de l'actriu Susan Sarandon durant els Goya sobre la postura d'Espanya en l'àmbit internacional.
En aquest sentit, ha apel·lat al lideratge col·lectiu dels actors tecnològics per fer front a la violència digital que sofreixen els menors i les dones: "El disseny de la tecnologia està avui a les nostres mans, i per això hem de ser tan responsables en cada pas que donem".
20 ANYS DE L'MWC
La secretària d'Estat ha continuat assegurant que Espanya té la possibilitat de transformar en el sector tecnològic, i també de liderar, especialment si les administracions i les empreses remen "en la mateixa direcció".
Per això, ha dit, cal impulsar polítiques des del Govern, com ha defensat que es fa, i ho ha exemplificat: "És la primera vegada que a Espanya es generen més llocs de treball tècnics, és a dir, més enginyers, que en el sector serveis".
Finalment, ha dit sentir orgull que l'MWC arribi a la seva 20 edició, que poden semblar poques, però que no ho són en l'àmbit tecnològic: "Pel que ha canviat exponencialment la tecnologia en la nostra societat són moltíssims anys".