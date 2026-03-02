L'Hospitalet de Llobregat (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)
El Govern de Sarawak (Malàisia), a través del Ministeri de Serveis Públics i Telecomunicacions, ha assistit al Mobile World Congress (MWC) 2026 per presentar el '13th Malaysia Pla', la seva estratègia de cooperació tecnològica amb Europa fins a 2030.
Amb un estand propi al MWC, que se celebra del dilluns al dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha mostrat un pla, que fixa objectius econòmics com un PIB de 282.000 milions de RM (uns 53.000 milions d'euros) en 2030.
Sarawak preveu aconseguir 10 gigavats de capacitat instal·lada en 2030, amb almenys un 60% procedent de fonts renovables, i la seva energia hidroelèctrica, "columna vertebral del seu sistema", creixerà fins als 4.800 MW, mentre que la solar aconseguirà els 1.500 MW.
El vice-ministre de Serveis Públics i Telecomunicacions de Sarawak, Datuk Liwan Lagang, ha valorat la seva presència al MWC per "col·laborar amb empreses i institucions europees que busquen diversificar cadenes de subministrament i desenvolupar infraestructures vinculades a l'economia digital".
"Volem construir aliances a llarg termini basades en la confiança, l'execució i objectius compartits", ha resolt.