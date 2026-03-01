MWC.- Sánchez assegura que "sempre hi ha espai per a una solució negociada" a l'Orient Mitjà

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha assegurat que "sempre hi ha espai per a una solució negociada enlloc de deixar-se arrossegar per la solució de les armes" a l'Orient Mitjà.
Ho ha dit aquest diumenge en el seu discurs durant el sopar oficial --celebrat en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre aquest dilluns i dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat.
Sánchez ha afegit que es pot estar en contra d'un "règim odiós com l'iranià i alhora estar en contra d'una intervenció militar" que ha titllat d'injustificada, perillosa i fora de la legalitat internacional.