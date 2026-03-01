Sàmper assegura que ho posaran "difícil" perquè l'MWC no estigui a Barcelona altres 20 anys

Lorena Sopêna - Europa Press
Veu necessari "trobar i regular" els límits de la IA davant de les coses positius i pors que implica
El conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha destacat el paper del Mobile World Congress (MWC) en el creixement econòmic de Barcelona i Catalunya, i ha assegurat que des de la Generalitat ho posaran "difícil" perquè el congrés no es quedi a Barcelona uns altres 20 anys, en el 20 aniversari del seu establiment a la ciutat.
Ho ha dit en el Mobile Lunch 2026 organitzat per Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, com a prèvia del Mobile World Congress (MWC) que comença el dilluns i se celebra fins al dijous en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.
També han participat l'alcalde, Jaume Collboni; la secretària d'Estat de Digitalització i IA, María González, i el ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula.
Ha afirmat que el propi Fajula va dir en una entrevista que no s'hagués cregut fa 20 anys que estarien tant temps a Catalunya: "Jo vull llançar-li un repte: volem que estigui 20 anys més. I li posarem difícil perquè no sigui així", ha assegurat.
El congrés, per Sàmper, ha estat clau per a l'ecosistema tecnològic de Barcelona i ha contribuït al fet que Catalunya fos la regió europea que més va créixer el 2024, per la qual cosa ha dit que les administracions tenen "l'obligació d'establir una comunió entre el Mobile i Barcelona" com a capital tecnològica i d'autèntic prestigi mundial.
INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL
El conseller ha alertat sobre la intel·ligència artificial (IA), i ha assenyalat que totes les revolucions tecnològiques de la història han aportat coses positives i, alhora, pors: "I la intel·ligència artificial és la que aporta més coses positives i al mateix temps més pors", però ha apostat per aprofitar les seves potencialitats.
Tot això, ha afegit, ha de fer-se alhora que s'és capaç de "trobar i regular els seus límits", que no és més que trobar un equilibri entre aquests dos principis i un grandíssim repte per als reguladors a Catalunya, Espanya, Europa i el món sencer.
PACTE NACIONAL PER LA INDÚSTRIA
Finalment, s'ha referit al Pacte Nacional per la Indústria de la Generalitat, recentment impulsat, com a eina d'impuls de la indústria tecnològica, que ha destacat que compta amb el consens de sindicats, patronals i universitats: "Té una cohesió des del seu inici que fa que funcioni molt més allà de la durada d'un govern o un altre".
Sobre aquest pacte, ha dit que és viu per poder incorporar els canvis estructurals en el sector tecnològic, però també els canvis geopolítics; i que aposta per reforçar les indústries tradicionals, però també els sectors "nous, estratègics, disruptivos i tecnològics: semiconductors, xips i intel·ligència artificial".