Publicat 01/03/2026 20:39

MWC.- El Rei insta a "la màxima moderació en l'ús de la força" a l'Orient Mitjà

El ministre per a la Transformació Digital i de la Funció Pública, Óscar López (2i); el president de la Generalitat, Salvador Illa (3i); el president del Govern, Pedro Sánchez (4i); el Rei Felip VI (c); i el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Her
Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha instat a "la màxima moderació en l'ús de la força" a l'Orient Mitjà, així com a respectar les vides civils i buscar una sortida diplomàtica de l'actual lògica de confrontació.

Ho ha dit aquest diumenge en el seu discurs durant el sopar oficial --celebrat en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre aquest dilluns i dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat.

En un discurs en què ha parlat en castellà, català i anglès, el Rei ha fet aquesta crida "per prevenir una situació caòtica i una repressió total" i per restaurar el diàleg per buscar la pau.

Contador

Contingut patrocinat