MWC.- El Rei insta a "la màxima moderació en l'ús de la força" a l'Orient Mitjà

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
El Rei Felip VI ha instat a "la màxima moderació en l'ús de la força" a l'Orient Mitjà, així com a respectar les vides civils i buscar una sortida diplomàtica de l'actual lògica de confrontació.
Ho ha dit aquest diumenge en el seu discurs durant el sopar oficial --celebrat en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre aquest dilluns i dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat.
En un discurs en què ha parlat en castellà, català i anglès, el Rei ha fet aquesta crida "per prevenir una situació caòtica i una repressió total" i per restaurar el diàleg per buscar la pau.