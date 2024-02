MWC.- El Rei assegura que la transformació digital és un "repte" per a l'economia i els governs

Subratlla la necessitat de "preservar la seguretat individual" i els drets dels ciutadans



El Rei Felip VI ha assegurat aquest diumenge que la transformació digital és un "repte per a totes les esferes" de l'economia i dels governs i que s'ha d'afrontar.

Ho ha dit a Barcelona durant el seu discurs en el sopar oficial del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre aquest dilluns i dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

BENVINGUDA Al PRESIDENT DE PARAGUAI

També han participat en el sopar el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez; el president de la Generalitat, Pere Aragonès; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i el director general de GSMA, Mats Granryd, i hi ha estat el president de Paraguai, Santiago Peña, entre altres.

El Rei ha tingut un esment especial per a Peña, amb qui es reunirà aquesta setmana vinent a Madrid durant la seva visita de treball a Espanya: "Ens alegra i ens honra la seva presència".

El Rei ha constatat els debats sobre si la societat està preparada per a l'aparició de noves tecnologies i ha constatat també una "falta de coneixement", encara que ha destacat que la velocitat de la innovació pot resultar aclaparadora.

Ha subratllat la necessitat que qualsevol pas que es faci ha de permetre "preservar la seguretat individual i els drets de cada ciutadà i, en definitiva, de la societat en conjunt".

DISCURS EN ANGLÈS, CASTELLÀ I CATALÀ

En el discurs, fet en anglès, castellà i català, el Rei ha afegit que s'ha de reforçar la transformació digital per mantenir el creixement i impulsar la competitivitat de l'economia.

El Rei ha detallat que el sector tecnològic té diversos reptes, com el rol de la intel·ligència artificial (IA), que ha dit que ha de ser l'impulsor de la innovació, l'eficiència i el creixement en tots els sectors de l'economia.

A més, ha afirmat que la tecnologia 5G i les futures generacions de mòbils estaran "totalment integrades" amb la IA.

Felip VI ha assegurat que un altre repte de la indústria és la pressió per estendre l'ecosistema mòbil i que treballi conjuntament per "garantir que les xarxes són més adaptables, automatitzades, rendibles i segures".

FELICITACIÓ AL MWC

El Rei ha destacat que el MWC converteix Barcelona "en el centre internacional de les tecnologies mòbils" durant uns dies, fet que considera avalat per les xifres del congrés.

"Enhorabona. No és fàcil superar-se cada any. I vosaltres ho esteu aconseguint", ha dit dirigint-se als organitzadors de l'esdeveniment.

Ha afegit que l'MWC és el "punt de trobada imbatible" per a tots els actors del sector i per a tots aquells interessats en el futur de la tecnologia.

Felip VI també ha fet esment al 4 Years From Now (4YFN), que ha dit que arriba a la seva desena edició i que és "la major fira a Espanya per a emprenedors digitals i startups".