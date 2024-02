El Rei arriba al sopar oficial del MWC sense que el rebi Aragonès

Sí el rep Collboni a diferència de l'exalcaldesa Colau



BARCELONA, 25 febr. (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha arribat aquest diumenge sobre les 19.40 al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona per presidir el sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC), on a les portes no l'ha rebut el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que tampoc ha participat en el besamans, però sí hi ha participat l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, a diferència de la seva antecessora, Ada Colau.

L'ha rebut el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i posteriorment ha rebut al president de Paraguai, Santiago Peña, que és a Espanya en una visita de treball.

Una vegada dins ha estat rebut pels ministres Jordi Hereu i José Luís Escrivá; la comissària europea Adina Valean; el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto; les secretàries d'Estat María Teresa Ledo i María González; els alcaldes Jaume Collboni (Barcelona) i Núria Marín (L'Hospitalet de Llobregat), i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.

El Rei també ha saludat el cap de l'oposició a Catalunya, Salvador Illa; el president del consell de GSMA, José María Álvarez-Pallete; el director general, Mats Granryd; el president, John Hoffman; el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, i la presidenta de la CNMV, Cani Fernández.

A més, ha saludat el president de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula.

Durant el sopar, el Rei presidirà la taula principal, acompanyat de Peña, Sánchez, Aragonès, Granryd i Álvarez-Pallete, entre d'altres.