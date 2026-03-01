El Rei arriba al sopar oficial del MWC 2026

KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS
BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
El Rei Felip VI ha arribat aquest diumenge sobre les 19.30 al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona per presidir el sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC), on l'han rebut el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i el president de la Generalitat, Salvador Illa, així com els ministres Óscar López i Jordi Hereu.
En entrar l'han rebut l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el delegat del Govern central, Carlos Prieto, i la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, mentre que el president del Parlament, Josep Rull, ha esperat a l'interior del recinte i no ha participat en la salutació oficial.
El Rei també ha saludat el president del consell de l'GSMA, Gopal Vittal; el vicepresident de l'GSMA, Ralph Mupita, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat.
A més, ha saludat el president de la Cambra d'Espanya, José Luis Bonet; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula, entre d'altres.
Durant el sopar el Rei presidirà la taula principal i estarà acompanyat de Sánchez, Illa, Rull, Collboni, López, Hereu i Prieto, entre d'altres.