El Rei arriba al sopar oficial del MWC 2025 sense la presència de Pedro Sánchez, a Londres

El president del Govern es troba a Londres per la cimera sobre Ucraïna

BARCELONA, 2 març (EUROPA PRESS) -

El Rei Felip VI ha arribat aquest diumenge sobre les 19.55 al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) de Barcelona per presidir el sopar inaugural del Mobile World Congress (MWC), que aquest any compta amb l'absència del president del Govern central, Pedro Sánchez, a Londres per la cimera de líders europeus sobre Ucraïna.

L'han rebut el president de la Generalitat, Salvador Illa --a diferència del que feia el seu antecessor, Pere Aragonès--, així com els ministres Óscar López i Jordi Hereu.

A l'interior, ha estat rebut per la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea, Teresa Ribera; el delegat del Govern, Carlos Prieto; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; l'alcalde de L'Hospitalet de Llobregat, David Quirós, i els consellers Alícia Romero i Jaume Sàmper.

El Rei també ha saludat el president del consell de GSMA, Marc Murtra; el director general, Mats Granryd; el president, John Hoffman, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat.

A més, ha saludat al president de la Cámara de España, José Luis Bonet; el president de la Cambra de Barcelona, Josep Santacreu; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, i el ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula, entre altres.

Durant el sopar, el Rei presidirà la taula principal, i estarà acompanyat d'Illa, Rull, Ribera, López, Hereu, Prieto, Collboni i Quirós, entre altres.