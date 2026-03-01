Patuano (Cellnex) reclama que la regulació europea faciliti les inversions

Nega tenir actius a la venda encara que s'obre a ofertes al "preu correcte"
BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -
El ceo de Cellnex, Marco Patuano, ha reclamat que la regulació europea en el seu sector canviï perquè faciliti la inversió i ha avisat que, si no ho fa, "Europa quedarà enrere".
Ho ha dit aquest diumenge durant unes sessions estratègiques en les quals també han participat el coo, Simone Battiferri, i el cso, Vincent Cuvillier, en un acte previ al Mobile World Congress (MWC), que se celebra en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona del dilluns al dijous.
El ceo de l'empresa ha dit que els reguladors han d'entendre que les noves tecnologies requeriran un major ús de les dades i que, per poder afrontar aquest augment, el sector ha de poder invertir.
Ha posat com a exemple el creixement de la intel·ligència artificial (IA), que considera que pot arribar a multiplicar per cinc o sis vegades les dades que la xarxa gestiona en l'actualitat.
D'altra banda, Patuano ha assegurat que l'empresa no té a la venda cap dels seus actius actuals, encara que ha obert la porta a possibles desinversions si arriben ofertes amb un "preu correcte".
Ha dit que, si algun actor mostra interès en els actius de la companyia, avaluen l'oferta i, si és suficientment bona, l'accepten, però que no fan "ofertes especials".
SIMONE BATTIFERRI
Battiferri ha detallat que el 80% del negoci de l'empresa procedeix de les torres; el 10% de DAS, Small Cells i RANaaS; el 5% de fibra, i el 5% d'emissions de televisió.
França és el país que aporta un major percentatge dels ingressos (22%), seguit d'Itàlia (18%), Regne Unit (16%), Espanya (14%), Polònia (13%) i la resta d'Europa (15%).
El directiu ha afegit que Cellnex està en el podi del nombre de torres en tots els països on opera, i que és el principal operador a França, Polònia, Països Baixos i Portugal.
VINCENT CUVILLIER
Cuvillier s'ha mostrat convençut que el sector "ha d'invertir molt més" i ha dit que els governs han de rebaixar el preu de les licitacions per renovar l'espectre de freqüències a canvi de destinar el capital a inversions de la xarxa.
Ha explicat que, amb el pas del 4G al 5G, les torres aconseguiran la seva capacitat màxima, i que tot aquell espectre de radiofreqüència que s'alliberi amb una major eficiència tecnològica s'anirà omplint amb les necessitats de dades de les noves tecnologies.
Considera que els governs també han de facilitar la consolidació en el sector de les telecomunicacions, sempre que una de les condicions imposades a aquesta consolidació sigui un increment de les inversions.