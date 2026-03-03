MWC.- MWCapital i CaixaBank presenten una eina sobre la influència de la IA en les compres

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 3 (EUROPA PRESS)
Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) i CaixaBank presenten al Mobile World Congress, que se celebra al recinte Gran Via de Fira de Barcelona a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), una "experiència immersiva" que permet descobrir com la intel·ligència artificial (IA) transforma l'experiència de compra.
A través d'un assistent digital conversacional, els visitants poden simular la compra d'un vehicle des de Facilitea Cotxes, el portal de finançament de vehicles de CaixaBank, com si interactuessin amb un assessor personal real, informa MWCapital en un comunicat aquest dimarts.
L'experiència, una demo creada exclusivament per l'MWC, analitza necessitats, preferències, pressupost i perfil de consum a partir de les dades proporcionades pels visitants en temps real i processaments en el núvol.
Amb aquesta informació, el sistema proposa opcions de compra i finançament ajustades a cada persona, demostrant el potencial de la IA per oferir recomanacions molt més rellevants i eficients.
El 2025, CaixaBank ha incorporat més de 600 experts digitals en el marc del seu pla estratègic per accelerar la implantació de solucions basades en IA "que ampliïn la capacitat dels assessors, com a eines per preparar entrevistes amb clients, generar informes automàtics i respondre correus de forma intel·ligent".