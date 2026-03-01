L'MWC celebra els seus 20 anys a Barcelona mirant cap a l'espai i amb l'horitzó del 6G

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
GSMA preveu un impacte econòmic de 585 milions d'euros
BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -
El Mobile World Congress (MWC) començarà aquest dilluns la seva 20 edició a Barcelona amb l'objectiu de tornar a superar els 100.000 visitants i amb el focus posat en la sobirania digital, les noves tecnologies de satèl·lits i l'horitzó del 6G.
El congrés de telefonia s'estendrà fins al dijous 5 de març al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, situat a L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), i preveu generar un impacte econòmic de 585 milions d'euros al territori, un 4,3% més que en l'edició anterior.
Aquest any, les grans novetats són 'Noves Fronteres', una zona en el Vestíbul 6 dedicada a l'espai que comptarà amb la participació de SpaceX i Starlink; el 'Airport of the Future', un àrea fora del recinte sobre aviació, i 'CircuitX', una proposta sobre mobilitat intel·ligent al Circuit de Barcelona-Catalunya.
En una entrevista concedida a Europa Press, la directora general de Màrqueting de GSMA, Lara Dewar, ha agraït a Barcelona i als seus ciutadans la seva hospitalitat durant 20 anys en els quals assegura que el congrés ha posicionat a la ciutat com a 'hub' tecnològic mundial.
De fet, el ceo de la patronal organitzadora de l'esdeveniment, John Hoffman, va explicar el passat 31 de gener que el contracte entre GSMA i Barcelona finalitza en 2030 i a partir d'aquest any es prorrogarà anualment si ambdues parts així ho desitgen, encara que va deixar entreveure la seva voluntat de quedar-se: "Si una cosa funciona, no ho toquis".
SALT A l'ESPAI
Les noves oportunitats en matèria de connectivitat apunten cap a l'espai i el Mobile no ha deixat escapar l'ocasió de dedicar una zona del Vestíbul 6 a les tecnologies de satèl·lits, la tecnologia quàntica i les solucions d'intel·ligència artificial (IA).
Per això, 'Noves Fronteres' servirà com a primera aproximació del congrés a l'univers, amb la presència destacada de la presidenta i directora d'operacions de SpaceX, Gwynne Shotwell, i del vice-president d'enginyeria de la seva divisió Starlink, Michael Nicolls.
Tornant a la Terra, una altra motivació de GSMA, la patronal d'operadors que organitza l'MWC, ha estat el transport aeri, i per això ha col·locat fora del recinte el 'Aviation of the Future', que comptarà amb socis com la zona Airbus i Outsight.
4YFN I TALENT ARENA
Tornaran els vells coneguts 4 Years From Now (4YFN), dedicat als emprenedors, inversors i empreses innovadores del sector de les startups, i el Talent Arena, focalitzat en el talent digital i que se celebrarà al recinte de Montjuïc del 2 al 4 de març.
Com a novetat, el 4YFN compta aquest any amb un tiquet específic, amb un preu de 399 euros, i un accés exclusiu a la zona nord del recinte, i en els 4YFN26 Awards es presentaran 20 startups sota la mirada d'inversors amb una capacitat total d'inversió de 60.000 milions d'euros.
Per la seva banda, el Talent Arena comptarà amb uns 22.000 professionals i universitaris per identificar, desenvolupar i després atreure el talent digital, amb un programa amb més de 160 sessions de contingut, 45 workshops, més de 20 activitats en la Skills Lab, més de 30 sessions de robòtica i gaming i 5 hackatones.
EMPRESES ISRAELIANES I PALESTINES
L'MWC 2026 acollirà tant a empreses israelianes --no sancionades per organismes internacionals i malgrat les amenaces de boicot llançades pel ministre de Comunicacions del país el passat mes de setembre-- i a companyies palestines.
En concret, l'Associació Palestina d'empreses de Tecnologia de la Informació portarà a 11 entitats tecnològiques procedents de Gaza i Cisjordània, una participació que Dewar ha posat en valor "en un moment com a est" i que tindrà un protagonisme especial en el 4YFN, esdeveniment paral·lel dedicat a les empreses emergents.
VESTÍBUL ZERO
Un dels temes que planeja de cara a les futures edicions de l'MWC a Barcelona és la incorporació del futur Vestíbul Zero, que aportarà altres 60.000 m2 al recinte per elevar la xifra total de superfície expositiva als 300.000 m2.
No obstant això, la infraestructura no estarà operativa fins a mitjans de 2027 i, per tant, no es podrà utilitzar fins a l'MWC de 2028, un fet que serà clau perquè GSMA pugui ampliar la seva capacitat i donar cabuda a nous projectes.