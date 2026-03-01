Illa defensa "la negociació i el respecte" a la legalitat a l'Orient Mitjà

Kike Rincón - Europa Press
BARCELONA 1 març (EUROPA PRESS) -
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha demanat a les parts del conflicte a l'Orient Mitjà "reprendre el camí de la negociació i el respecte" a la legalitat internacional.
Ho ha dit aquest diumenge en el seu discurs durant el sopar oficial --celebrat en el Museu Nacional d'Art de Catalunya-- del Mobile World Congress (MWC), que se celebra entre aquest dilluns i dijous en el recinte Gran Via de Fira de Barcelona, a L'Hospitalet de Llobregat.
Illa ha afirmat que no es poden "tolerar més guerres, més conflictes i més violència" i que la humanitat no es pot permetre un món governat per la llei del més fort.