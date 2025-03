Hoffman (GSMA) xifra en "al voltant de 100.000" els visitants del MWC 2025

BARCELONA 2 març (EUROPA PRESS) -

El ceo de GSMA, John Hoffman, ha xifrat en "al voltant de 100.000" els visitants del Mobile World Congress (MWC) 2025, encara que ha apuntat que no esperen un gran creixement respecte a l'any passat.

Ho ha dit aquest diumenge al Mobile Lunch, organitzat per la Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, com a prèvia del saló, que se celebra entre dilluns i dijous al recinte Gran Via de Fira de Barcelona.

També han participat a l'inici de l'acte el secretari d'Estat Antonio Hernando; el conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper, el tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jordi Valls, i el ceo de MWCapital, Francesc Fajula.

Hoffman ha destacat que la primera edició de Talent Arena, trobada que se celebrarà al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona, ajudarà a sumar visitants.

Preguntat per si la situació geopolítica pot afectar al congrés, ho ha negat i ha recordat que participen més de 200 països i regions.