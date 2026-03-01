Fajula (MWCapital) diu que Barcelona ha "protagonitzat" canvis tecnològics gràcies a l'MWC

Lorena Sopêna - Europa Press
Destaca els més de 220 ponents en el Talent Arena i celebra la presentació de la sèrie 'Day One'
BARCELONA, 1 març (EUROPA PRESS) -
El ceo de MWCapital Barcelona, Francesc Fajula, ha afirmat que la ciutat de Barcelona "ha viscut de forma absolutament privilegiada i ha protagonitzat" els principals canvis tecnològics i de la societat gràcies, en part, a acollir el Mobile World Congress (MWC), que aquest any compleix la seva 20 edició a la ciutat.
Ho ha dit en el Mobile Lunch 2026 organitzat per Mobile World Capital (MWCapital) Barcelona, com a prèvia de l'MWC que comença el dilluns i se celebra fins al dijous en el recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.
També han participat l'alcalde, Jaume Collboni; la secretària d'Estat de Digitalització i IA, María González, i el conseller d'empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Sàmper.
Fajula ha dit que el Mobile i Barcelona estan ja molt associades: "Quan viatges pel món en el sector de la tecnologia i dius 'Mobile World Congress', et diuen: 'Barcelona'. I si dius que ets de Barcelona, et diuen: 'Ah, Mobile World Congress'. Hem passat ja del Barça i de Gaudí al fet que, en el sector de la tecnologia, Barcelona s'associï a la innovació de la tecnologia".
Ha fet un repàs dels principals canvis tecnològics al llarg dels 20 anys de l'MWC a Barcelona, i ha sostingut que, en l'inici, no s'hagués imaginat que el congrés i el paper de Barcelona en el mateix hagués pogut créixer tant com ho ha fet.
TALENT ARENA
En el marc de l'MWC s'ha referit al Talent Arena, que el 2025 va assolir en la seva primera edició els 20.000 assistents, cosa que va superar totes les expectatives, i ha destacat que aquest any acollirà a "més de 220 ponents de tot el món parlant de tot tipus de temes", entre els quals ha destacat a Tim Berners-Lee, creador de la World Wide Web.
"La veritat és que és el lloc on els professionals del món de la tecnologia i de la digitalització s'inspiren i connecten la seva professió cap al futur. Aquest any és més complicat encara perquè el primer any no hi havia expectatives", ha ironitzat.
'DAY ONE'
En finalitzar l'esdeveniment, s'ha projectat l'inici de la nova sèrie d'Amazon Prime 'Day One', un 'thriller' dirigit per Marta Pahissa i Víctor Quadrat i protagonitzat per Álex González, Alba Planas i Asier Etxeandia, i que segueix la història d'un prodigi de la informàtica que va abandonar Barcelona i el món tecnològic que torna a la ciutat durant la celebració de l'MWC.
Per Fajula, aquesta iniciativa impulsada en el marc del congrés, té l'objectiu de promocionar l'ecosistema científic i tecnològic de la ciutat i de Catalunya i Espanya al món, alhora que fomenta "el debat sobre l'ús polític de la tecnologia".